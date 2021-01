Seine euphorischen Torjubel werden ihm vorgeworfen. Vor allem aber hat er die Linzer zuletzt mit Rapid immer geknackt. Vier Siege in Folge. „Ich lebe nicht in der Vergangenheit“, sagt der 49-Jährige. Der heute wohl auf eine Dreier- bzw- Fünferkette umstellen wird, den LASK „spiegeln“, mit den eigenen Waffen schlagen will. „Es wartet ein hochmotivierter Gegner, ein brutaler Kampf gegen den Ball.“