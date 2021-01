Es war der erste Torschuss von Palmeiras in einer auch ansonsten an Höhepunkten armen Partie vor leeren Rängen in Rio. Santos verzeichnete bei enormer Hitze in Rio die etwas besseren Gelegenheiten. Palmeiras ist durch den Sieg im Pendant zur Champions League auch Südamerikas Vertreter bei der Club-WM im Februar in Katar.