Nachdem der Hacker-Angriff auf die Test-Anmeldeplattform des Salzburger Roten Kreuzes bekannt wurde, war die Aufregung groß: 2400 Datensätze stahlen die Profis. Aber warum sind unsere Daten so begehrt und was kann passieren, wenn sie in falsche Hände geraten? Die „Krone“ hat mit zwei Experten gesprochen.