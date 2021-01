Die Schülerinnen Aylin, Mereme und Mirjana sind in Österreich geboren, waren immer in Wien zu Hause und sind doch keine österreichischen Staatsbürger. So wie ihnen geht es bereits 220.000 Menschen in Österreich. Die Abschiebung der zwölfjährigen Tina in ein ihr fremdes Land rückt ihren Ausschluss in den Fokus und beflügelt eine Petition zur Einbürgerung hier geborener Kinder.