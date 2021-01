Immerhin besser als gar keine Arbeit zu haben, ist sich der Lungauer bewusst. „Unser Taxiunternehmen steht momentan fast komplett still. Solange keine Touristen in den Skigebieten sind, haben wir kaum Buchungen. Fünf Fahrer sitzen momentan mehr daheim. Auch viele unserer Fahrzeuge stehen am Parkplatz, ich habe sogar schon Anfragen, ob wir diese verkaufen. Also alles sehr deprimierend“, schildert Kendlbacher. Er will seinen Optimismus jedoch beibehalten und die Hoffnung nicht aufgeben. „Wir hoffen, dass wir im Frühjahr noch ein bisschen was einnehmen können und die Reisewarnungen bald fallen“, sagt der gelernte Koch.