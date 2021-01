„Über den Saisoneinstieg bin ich megahappy, das war schon saugeil, es ist aber unglaublich, was derzeit mit dem Reisen alles passiert“, meinte Markus Fuchs. Er war rechtzeitig am Flughafen, hatte eingecheckt, als plötzlich die beiden Kontrollen verlangt wurden. „Ich hatte nur einen Antigen-Test vorzuweisen. Weil ich aber über Holland fliegen wollte, hätte ich für den Transit in Amsterdam auch einen negativen PCR-Test haben müssen. Das war vollkommen neu!“ So rief er seine Freundin an, die ihn ins Dusika-Stadion fuhr.