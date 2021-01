15 von 17 Corona-Demos wurden von der Polizei untersagt. Am Samstag versuchte FPÖ-Klubchef Herbert Kickl für Sonntag eine zusätzliche Kundgebung unter dem Motto „Demokratie, Freiheit und Grundrechte“ anzumelden. Doch auch dieser Versuch schlug fehl. Kickl richtete anschließend eine Warnung an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP): „Die Verantwortung für alles, was morgen in Wien geschieht, liegt jetzt beim Innenminister“, tönte Kickl in einer Videobotschaft auf Facebook.