Herzensanliegen. Ein Kärntner Leser schrieb uns diese Woche: „In den Nachrichten, egal, ob im Fernsehen oder Radio, den Zeitungen oder im Internet, nimmt Corona derart viel Platz weg, dass viele andere wichtige Themen einfach keinen Platz mehr haben - die aber dennoch hochbrisant sind!“ Freilich: Unser Leben ist seit vielen Wochen neuerlich total geprägt von Corona und den Folgen der Pandemie. Und was die Menschen bewegt, darüber müssen wir auch berichten. Was dabei nicht passieren darf: Dass andere Themen keinen Platz mehr haben. In der „Krone“ beschäftigen wir uns daher permanent auch mit jenen Themen, die uns und unseren Lesern über Corona hinaus unter den Fingernägeln brennen. Und so widmen wir heute allein mehrere Seiten zwei Themenkreisen, die uns - ausgehend von „Krone“-Gründer Hans Dichand, der am Freitag seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte - stets ein Herzensanliegen sind: Klimaschutz und Tierschutz. Wir bleiben dran!