Ein neuartiges Event ist derzeit am Grazer Schloßberg zugange - oder besser gesagt IM Schloßberg. Beim internationalen Supercup der Herren misst sich die Weltelite in der Trendsportart 3 gegen 3 - und das Team Graz ist mittendrin. Sonntag sind die Damen bei der Austrian Championship an der Reihe. Die Spiele sind live hier auf krone.at zu sehen.