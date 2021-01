In der ersten Woche wurde schon viel gedreht; bei den extra für „White Christmas“ aufgestellten Hütten am Neuen Platz, am Alten Platz und auf dem Flughafen. Laut Drehbuch muss ein vom Konkurs bedrohter Videothekar mit türkischen Wurzeln im Auftrag eines Geldeintreibers den Staatsbesuch des russischen Präsidenten am Heiligen Abend in Klagenfurt verhindern, um den Fortbestand der Videothek zu sichern.