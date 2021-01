Es war in der 14. Minute, am Samstag im Auswärtsspiel gegen Hartberg: Koita dribbelte sich durch den Strafraum und wird dabei von Klem getroffen. Strafstoß! Und wer verwertete eiskalt? Natürlich Koita selbst. Er ist der neue Torgarant der Salzburger - und der treffsicherste Stürmer. Zumindest in den ersten 30 Liga-Spielen!