Hunderte Fans von Olympique Marseille haben am Samstag gewaltsam versucht, sich Zugang zum Trainingsgelände des französischen Fußball-Erstligisten zu verschaffen. Wie die örtliche Polizei auf Twitter schrieb, griffen einige der 300 Anhänger vor Ort auch Polizisten an. Einsatzkräfte nahmen bei der Aktion am Nachmittag 25 Menschen fest. Am Samstagabend stand die Partie von Olympique Marseille in der Ligue 1 gegen Stade Rennes an.