Was in einem Kind vorgeht, wenn es mit ansehen muss, wie sein Papa mit einem Messer bedroht wird, sich mit aller Kraft befreien will und dennoch am Hals verletzt wird – diese Angst können wir uns kaum vorstellen. Ein Sechsjähriger musste dies am Freitag in Klagenfurt erleben, als der Freund seiner Mama seinen Papa attackierte.