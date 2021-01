In Minute 85 kam es dann zum großen Auftritt von Martin Hinteregger. Nach einem Freistoß in der Hälfte der Berliner, kam Toure auf der rechten Seite zum Ball und flankte perfekt auf Martin Hinteregger, der für die Standardsituation vorgerückt war. Das erste Saisontor des Österreichers leitete den dritten Frankfurter Sieg in Serie ein. Silva stellte per Elfmeter den 3:1-Endstand her.