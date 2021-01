Grüne: „Können in Koalition mehr bewirken“

Unter den Teilnehmern fanden sich auch Lokalpolitiker der KPÖ, Grünen und Neos sowie die Katholische Aktion. „Der Zugang der Grünen zu dem Asyl-Thema ist klar. Wir haben immer für die Rechte aller Kinder gekämpft“, sagt die Grazer Stadträtin Judith Schwentner zur Kritik an ihrer Partei im Bund. „Asylpolitik ist ein laufendes Thema. Aber wir können in der Koalition mehr bewegen als in der Opposition“, so Landtagsabgeordnete Veronika Nitsche.