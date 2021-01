Diese dramatischen Bilder bleiben in Erinnerung: Anfang Dezember rückte das Bundesheer zum Pflegeheim Tannenhof in St. Lorenzen im Mürztal aus. Die Situation war außer Kontrolle geraten, zahlreiche Bewohner und 30 Mitarbeiter an Corona erkrankt. Die Staatsanwaltschaft Leoben nahm danach die Ermittlungen wegen Vernachlässigung von Personen und der Gefährdung von Personen mit übertragbaren Krankheiten auf.