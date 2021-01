Das Stadtpolizeikommando wurde gegen 7.20 Uhr über die Tat informiert. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 35-Jährige geschlafen haben dürfte, als ihn sein Mitbewohner mutmaßlich angriff. Laut Polizei geschah dies mit einem vorerst unbekannten spitzen Gegenstand, der 35-Jährige erlitt Verletzungen an Hals und Oberschenkel. Er wurde in die Intensivstation des Universitätsklinikums in der niederösterreichischen Landeshauptstadt eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion mit.