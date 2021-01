Rund 6800 Mädchen und Buben besuchen eine Abschlussklasse in einer Tiroler Pflichtschule und stehen vor weitreichenden Entscheidungen zu ihrer Zukunft. Auch in höheren Schulen bereiten sich Jugendliche auf den Sprung ins Berufs- oder Studentenleben vor. Tage der offenen Tür in Bildungseinrichtungen und Schnupper-Möglichkeiten in Betrieben fallen heuer in den meisten Fällen aus. Berufsmessen sind abgesagt - oder werden online organisiert.