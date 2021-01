Italiens Fußballverband (FIGC) arbeitet daran, Fans für die insgesamt vier Spiele der Europameisterschaft in Rom trotz der Corona-Pandemie ins Stadion zu lassen. „In den kommenden Wochen wird es einen Meinungsaustausch darüber geben, Fans im Olympia-Stadion zuzulassen“, sagte der FIGC-Präsident, Gabriele Gravina, in einer Ratssitzung am Freitag. Der 67-Jährige muss dafür jedoch noch Überzeugungsarbeit beim technisch-wissenschaftlichen Komitee leisten.