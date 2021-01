Mutationen als „großes Fragezeichen“

Zwar sprach der Gesundheitsminister am Samstag von einer deutlichen Verbesserung der Infektionslage in Österreich, auch mit Hinweis auf die sinkende Zahl der Hospitalisierungen. „Das große Fragezeichen ist nun aber das Auftreten verschiedener riskanter Mutationen, vor allem von B.1.1.7.“, so Anschober in einer Presseaussendung: „Wir sehen ein starkes Wachstum des Anteils dieser Variante mit stark erhöhtem Ansteckungsrisiko in Teilen Ostösterreichs, aber auch in anderen Regionen.“