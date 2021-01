Es ist vollbracht. Auch ohne Live-Publikum wird die Salzburger Mozartwoche 2021 für Klassik vom Feinsten in Erinnerung bleiben. Am Schlusstag zieht das Festival noch einmal alle „Star-Register“ – vom Klavierduo der in Würde gealterten Jugendfreunde Martha Argerich und Daniel Barenboim bis zum Orchesterkonzert.