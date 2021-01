In einer schwierigen Situation sind die Kultureinrichtungen im ganzen Land. Denn obwohl noch unklar ist, ob und wie das Kulturleben heuer stattfinden kann, müssen sie bereits Vorbereitungen für die Events treffen. „Wir sind derzeit am Planen als auch am Verschieben von Veranstaltungen. Die Organisation solcher, vor allem auch großer Festivals benötigt einiges an Vorlaufzeit“, berichtet Barbara Weißeisen-Halwax, Geschäftsführerin der Kultur-Betriebe Burgenland.