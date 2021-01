Die Nächtigungsgäste bekommen bei ihren teilnehmenden Vermietern die Card einfach in ihrem persönlichen PIA-Account freigeschaltet. Und wer doch noch eine echte Karte in der Hand haben möchte, dem wird die Neusiedler See Card in Zukunft auf Karton anstatt auf Plastik ausgedruckt. Start: Am 1. März 2021.