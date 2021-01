Bei den Herren hatte über 15 km wie schon so oft in dieser Saison Alexander Bolschunow die Nase vorne. Der Russe triumphierte trotz eines zwischenzeitlichen Rückfalls wegen der Verwicklung in einen Massensturz noch im Zielsprint vor den Norwegern Johannes Hösflot Kläbo und Paal Golberg. Olympiasieger Kläbo zeigte sich nach Rang sieben am Vortag bereits im zweiten Rennen nach zweimonatiger Pause wegen Coronabedenken wieder in Topverfassung. Österreich war bei den Männern nicht vertreten