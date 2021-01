Obsidian Entertainment liefert neue Einblicke in die Entwicklungsarbeiten bei seinem Early-Access-Survival-Spiel „Grounded“, in dem man wie in „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“ den heimischen Garten aus Kleinstlebewesen-Perspektive erkundet. Natürlich stößt man dabei auf allerlei Gefahren, zu denen sich nun auch Monster-Gelsen gesellen. Wie man sie abwehrt und was es sonst noch für neue Inhalte ins Spiel geschafft haben, verraten die Entwickler im Video.