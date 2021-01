Taufiq ist seit 2017 in Österreich, lebt derzeit in einer Flüchtlingsunterkunft in Pottendorf (NÖ) und geht in Eisenstadt zur Schule. Der 17-Jährige hat Freunde, ist integriert. Jetzt droht ihm die Abschiebung. Seine Lehrer und seine Mitschüler versuchen das um jeden Preis zu verhindern. Sie wollen Taufiq nicht verlieren.