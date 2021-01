„Gefälligkeiten“ gegen VIP-Tickets

Brisant: Wie aus der Anzeige, welche der „Krone“ vorliegt, herausgeht, soll ein hochrangiger Polizist gegen gratis VIP-Saisonkarten immer wieder „Gefälligkeiten“ geleistet haben. So etwa wurde Perthaler gebeten, für einen Ex-Sponsor des Klubs wegen behördlich abgenommener Nummernschilder vom Moped seines Sohnes zu intervenieren. Eine Woche Urlaub am See wurde als „Dankeschön“ in Aussicht gestellt. Der Beamte soll per SMS-Nachricht mit „Schau ma mal. Linz wäre einfacher“ geantwortet haben.