Eine Aktivistin und Organisatorin von Protesten gegen die Corona-Maßnahmen ist am Samstag von der Wiener Polizei am Ballhausplatz festgenommen worden, weil sie sich weder an die Abstands- noch die Maskenpflicht gehalten hatte. Die Kundgebung war für den Vormittag angemeldet und auch bewilligt gewesen, zunächst war jedoch kaum Zulauf von Teilnehmern zu beobachten. Indes wurde bekannt, dass auch die zweite Demonstration, die seitens Herbert Kickl für Sonntag angemeldet worden war, untersagt wurde.