Wer zu Beginn der Corona-Krise vor knapp einem Jahr einen Einbruch der Preise am Immobilienmarkt erwartet hatte, lag falsch. Der Trend der letzten Jahre setzte sich fort, gerade in Graz, aber auch im Ennstal. Eine Wende ist nicht in Sicht. Vor allem Immobilien mit Balkon und Freifläche haben an Wert gewonnen.