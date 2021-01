Von einer gezielten Manipulation und einer bewusst herbeigeführten Explosion gehen mittlerweile die Ermittler nach der heftigen Detonation in Langenzersdorf in Niederösterreich aus. Wie berichtet, hatte diese einen regelrechten Krater in ein Mehrparteienhaus gerissen, zwei Stockwerke wurden völlig zerstört. Der mutmaßliche Verursacher der Explosion, ein 60 Jahre alter Mieter, wurde später tot unter den Trümmern entdeckt und geborgen, sechs weitere Menschen wurden teils schwer verletzt.