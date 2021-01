Feller trug nach seinem Sieg auf der „Märchenwiese“ in Flachau das rote Trikot des Führenden im Slalom-Weltcups. Seitdem ging es bergab für den Österreicher.Außerdem zeigte sich der 28-Jährige am Rande des Slaloms in Chamonix genervt von den stetigen Anspielungen auf seinen „Märchenwiese“-Sager. Mit Blick auf den WM-Slalom am 21. Februar wäre ein Erfolgserlebnis am Sonntag in Chamonix sehr wichtig.