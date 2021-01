Salzburgs zurzeit wohl größter Schneemann steht vor dem Hotel Ritzenhof in Saalfelden und zieht die Blicke der Spaziergänger beim Ritzensee an. Sechs Tage lang werkten vier Männer rund um Ritzenhof-Chef Hannes Riedlsperger an dem weißen Riesen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und bringt gerade die Kinder zum Staunen.