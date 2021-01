„Wir waren zu dritt in dieser Ehe“

Hauptgrund für das Scheitern der Beziehung, so stellte es Diana in einem Aufsehen erregenden BBC-Interview dar, war Charles Untreue mit Camilla Parker-Bowles, die damals wegen ihrer harten Gesichtszüge als „Rottweiler“ verspottet wurde. „Wir waren zu dritt in dieser Ehe, es war ein bisschen eng“, sagte Diana bei dem Interview, das zur besten Sendezeit im britischen Fernsehen gesendet wurde. Die Royals waren über so viel Offenheit über eine private Angelegenheit entsetzt.