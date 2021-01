15 von insgesamt 17 angemeldeten Demonstrationen in Wien an diesem Wochenende sind - wie berichtet - von der Polizei untersagt worden. Bei der einzig bewilligten Kundgebung am Samstag, die am Vormittag angesetzt war, herrschte jedoch am Ballhausplatz gähnende Leere. Protestteilnehmer waren nicht zu sehen, lediglich Polizei und Journalisten.