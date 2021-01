Zahlreiche Waffen und NS-Devotionalien sind am Freitagmorgen in Wien-Simmering sichergestellt worden. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung war im Zuge von Ermittlungen auf einen 46-jährigen ungarischen Staatsbürger gestoßen. Bei einer Hausdurchsuchung wurden die Beamten fündig, der Verdächtige gab an, die Gegenstände u.a. auf Flohmärkten gekauft oder gefunden zu haben.