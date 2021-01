Wenig Andrang in Skigebieten im Westen

Sehe man sich etwa die viel diskutierten Skigebiete an, gibt es natürlich an einzelnen Tagen etwa in Hauptstadt-Nähe vermehrtes Personenaufkommen, sagte Mayerthaler. Insgesamt zeigen die Daten aber vor allem in den Skigebieten Richtung Westen des Landes nur 15 bis 20 Prozent des sonst üblichen Andranges. „Dort sind im Gegensatz zum letzten Jahr eigentlich kaum Menschen“, so Cik. So habe beispielsweise Schladming an einem „normalen“ Samstag rund 30.000 Gäste, aktuell seien dies um die 3000 bis 4000. Insgesamt sehe man einzelne Bereiche in Österreich, wo verstärkt Freizeitaktivitäten stattfinden. „Die Summe der Menschen ist aber trotzdem überschaubar“, sagte Cik.