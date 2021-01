Schwerpunktaktion in St. Anton

Wie berichtet, kam es am Freitagabend sogar zu einer Schwerpunktaktion der Polizei in St. Anton am Arlberg, um Jagd auf Skitouristen zu machen, die die Covid-19-Einreiseverordnungen umgangen hatten. „Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Einhaltung der Bestimmungen des Meldegesetzes und der Corona-Einreise- und Notmaßnahmenverordnung gelegt“, heißt es seitens der Exekutive. Und die Polizei wurde fündig: Bei der Kontrolle von insgesamt 44 Unterkünften wurden 96 Anzeigen erstattet und 29 Sicherheitsleistungen eingehoben.