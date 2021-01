In Antwerpen wird dieser Tage eine Hightech-Puppe im Kinderwagen durch die Stadt gefahren. Mit ihr soll die Luftverschmutzung gemessen werden. Die Luft in der belgischen Hafenstadt ist laut einer Studie im europaweiten Vergleich besonders verschmutzt. Die Metropole gehört mit London, Paris und dem Ruhrgebiet zu den vier Großräumen mit der schlechtesten Luft in Europa.