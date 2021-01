Die Vorwürfe - sollten sie der Wahrheit entsprechen - wiegen schwer! Die Anzeige lautet auf Betrug, Untreue und Missbrauch der Amtsgewalt. Von einer Schadenssumme für den Klub von mindestens 103.400 Euro ist im Anzeigentext die Rede. Die Staatsanwaltschaft Linz hat den Akt inzwischen an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien abgetreten. Perthaler, für den die Unschuldsvermutung gilt, soll dem Papier zufolge über zumindest zwei Saisonen an ihm bekannte Personen kostenlose VIP-Tickets und Akkreditierungen ausgestellt haben. Im Gegenzug soll es Gefälligkeiten wie etwa Urlaubseinladungen gegeben haben.