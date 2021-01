Gesundheitssystem erholt sich nur langsam

Im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken ist die Belastung des heimischen Gesundheitssystems. Die Auslastung der Intensivstationen lag am Mittwoch bei 15 Prozent, im Vergleich zu 16 Prozent in der Vorwoche und war damit nach wie vor auf erhöhtem Niveau. „Ein neuerlicher dynamischer Anstieg der inzidenten Fälle kann die Lage in den Intensivstationen zum Zusammenbruch bringen“, warnt die Kommission in ihrem Bericht.