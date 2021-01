Nach Schrott sind an diesem Wochenende weitere Österreicher international bei großen Leichtathletik-Meetings im Einsatz. Andreas Vojta startet am Samstag in Mondeville (Frankreich) über 3000 Meter, Markus Fuchs läuft am Sonntag beim Top-Meeting in Düsseldorf die 60 Meter. Am Samstag geht auch das „Indoor Track & Field“ im Dusika-Stadion über die Bühne. Ein Großteil der heimischen Elite ist dort am Start. Am Freitag sagten aber leider Österreichs Leichtathletik-Stars Verena Preiner (verkühlt) und Ivona Dadic (Kreuz verrissen) ihre geplanten Starts ab. Sie steigen nun nächste Woche in Linz in die Hallen-Saison ein.