Mensur Suljovic hat die Auftakt-Hürde beim Darts-Masters in Milton Keynes erfolgreich gemeistert! Der 48-Jährige setzte sich am Freitagabend in der 1. Runde des Events der Top-24 der Weltrangliste gegen den Engländer Ian White 6:3 durch. Suljovic ist mittlerweile auf Rang 21 im Ranking abgerutscht, der Erfolg gegen den Ranglisten-11. war daher alles andere als selbstverständlich.