Angeblich feiernde Urlauber unter anderem in St. Anton am Arlberg sorgten in den vergangenen Tagen weit über die Grenzen Tirols hinaus für Aufregung. Die Polizei kündigte speziell im Bezirk Landeck verstärkt Kontrollen von Beherbergungsbetrieben in St. Anton und im Stanzertal an. Am Freitagabend kam es zu ersten Schwerpunktkontrollen mit insgesamt 96 Anzeigen.