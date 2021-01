Die Staatsanwaltschaft Ried ermittelt in zwei Corona-Fällen. In Eberschwang, wo die erste „Bürgermeister-Impfung“ stattgefunden hat, kommt die inzwischen ehemalige Heimleiterin ins Visier. „Es gibt Hinweise, dass nicht nur übrig gebliebene Dosen an Personen außerhalb des Heims verimpft wurden, sondern mehr Impfstoff bestellt worden sein soll, als gebraucht worden wäre“, erklärt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried die Verdachtslage. Es wird auch geprüft, ob der Bürgermeister dies wusste oder „bestimmte“.