Mittlerweile gibt es ein flächendeckendes Netz von Re-Use-Partnern, bei denen man Dinge, die man selber nicht mehr braucht, abgeben kann. Im Endeffekt soll eine „Kreislaufwirtschaft“ in Gang kommen. Das entspricht nicht nur dem Umweltschutzgedanken, sondern entlastet auch die Geldtaschen der Re-User. Denn die neu aufbereiteten Gegenstände sind deutlich billiger als Neuware. Die „Koryphäen“ in Neusiedl am See sind Partner der ersten Stunde, bei ihnen kann man sowohl Second-Hand-Ware abgeben als auch kaufen. Sie sind bei den Großgeräten mit von der Partie. Auch hier kann man bis 24. Februar kaputte Geräte spenden. „Diese werden dann gesammelt und ins BUZ Neutal geschickt. Dort werden sie repariert und kommen wieder in den Verkauf“, so Eva Steindl von den „Koryphäen“.