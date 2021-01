Der SK Rapid verliert einen seiner aussichtsreichen Youngsters! Statt für die Grün-Weißen in Österreichs Bundesliga wird Melih Ibrahimoglu in Zukunft für Heracles Almelo in der niederländischen Ehrendivision auflaufen. Der Vertrag des 20-Jährigen, seit 2012 bei den Rapidlern engagiert gewesen, wäre zwar erst im Sommer ausgelaufen - die Rapid-Führung entsprach aber dem Wunsch von Ibrahimoglu, ihn bereits jetzt wechseln zu lassen ...