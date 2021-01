Noch bis Ende Februar kann man gebrauchte Winterkleidung für Menschen in Not in seinem Geschäft in der Wiener Straße 9 deponieren. Der engagierte Burgenländer leitet das Gewand dann umgehend an die Caritas weiter. Außerdem erhält jeder Spender einen Gutschein im Wert von fünf Euro. Geöffnet ist das Geschäft derzeit von Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr.