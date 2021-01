Der „Krone“-Bericht über den bestialischen Mord an zwei Schafen in den Blumengärten Hirschstetten schlug hohe Wellen. Nachdem der Vorfall, bei dem die noch unbekannten Täter auch das verzehrbare Fleisch der Tiere mitgenommen haben, publik wurde, bestätigte Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) den Einsatz von Security-Mitarbeitern. Seit Montag soll die Firma ÖWD vor Ort arbeiten. Zumindest Schilder am Eingang und Zaun weisen darauf hin.