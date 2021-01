Die südafrikanische und die britische Variante des Coronavirus sind in Salzburg wahrscheinlich schon weiter verbreitet als gedacht. Mittlerweile wird jeder positive PCR-Test auf Mutationen untersucht. „Wir gehen davon aus, dass mehr als zehn Prozent der positiven Proben mit einer Mutation infiziert wurden“, sagt Labor-Chef Georg Mustafa. Am meisten verbreitet ist in Salzburg die britische Variante.