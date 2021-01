So löblich es ist, dass Biden die Dekrete seines Vorgängers kippt, so problematisch ist es in den internationalen Beziehungen, wenn eine Macht wie die USA regelmäßig alle vier bis acht Jahre ihre Politik umstößt. Diese Unsicherheit seit Jahrzehnten plus verhängnisvolle Fehlentscheidungen behindern den Aufbau einer nachhaltigen stabilen Friedensordnung in der Welt. Es gilt nach wie vor der Satz des alten Churchill, eines Halbamerikaners, als er sich im Krieg ärgerte: „Man kann sich darauf verlassen, dass die Amerikaner das Richtige tun, nachdem sie alles andere ausprobiert haben.“